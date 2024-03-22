Армрестлер Лалетин: у меня как-то на ходу фуру вскрыли, вытащили 10 компьютеров

Чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказал историю, как у него украли десяток компьютеров из грузового автомобиля.

— Бандиты не останавливали?

— Таких моментов особо не застал. Хотя пару раз подходили люди. Но у нас в Сибири такие внутренние неписаные правила, что своих не трогают. А у меня машина какое-то время была на московских номерах. Так вот, за «проезд» просили. Пришлось объяснять, что я свой, красноярский. Пропустили. Была ситуация, когда фуру на ходу вскрыли и вытащили 10 компьютеров. Я заметил это, только когда остановился. Ущерб возмещал из своего кармана. Про дальнобойщиков думают, что мы зарабатываем огромные деньги. На самом деле мы мало зарабатываем. Представьте, мне за рейс платят 100 тысяч рублей, а я везу товара на 30 миллионов. Я своим бизнесом рискую, жизнью своей рискую, если что-то случится. Это за границей грузы страхуют, у нас такого нет. На авось все работают.

— С ГИБДД тоже проблем не было?

— Мы в России живём (улыбается). Но если с документами всё в порядке, то и проблем нет. В восьми из десяти случаев ребята узнавали, что я спортсмен, и желали хорошей дороги.