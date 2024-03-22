Матыцин: Минспорта работает над увеличением количества международных турниров в России

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о работе министерства над увеличением количества международных соревнований на территории России. Матыцин подчеркнул, что на соревнованиях нового формата, прошедших в стране, российские спортсмены показали выдающиеся результаты.

«При формировании единого календарного плана мы работаем над увеличением количества международных соревнований на территории России в открытом формате, а также соревнований всероссийского и межрегионального статуса. Новые форматы оправдали себя, на многих из них российские спортсмены показывают результаты на уровне мировых, а иногда и превышают мировые рекорды. Важно продолжать эту работу — поддерживать соревновательную активность спортсменов, сохранить их конкурентоспособность и мотивацию», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, с 21 февраля по 3 марта текущего года в Казани впервые прошли Игры будущего, объединившие в себе классические виды спортивной программы и киберспорт. В сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Игры дружбы.