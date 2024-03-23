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Тренер танцевального клуба рассказал, как выбрался из «Крокус Сити Холла»

Тренер танцевального клуба рассказал, как выбрался из «Крокус Сити Холла»
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Главный тренер танцевального клуба «Московия» Андрей Тельнов прокомментировал трагические события, произошедшие в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область). Тренер находился на месте событий.

«Я присутствовал на соревнованиях по бальным танцам, во время теракта мы не были в концертном зале, находились в другой части здания, но слышали выстрелы и чувствовали запах дыма. Никто не пострадал, паники как таковой не было, организаторы и представители «Крокуса» приняли определённые меры по выводу людей, всех максимально успокаивали и выводили через эвакуационные выходы. Люди, конечно, волновались, были испуганы. Я сам находился не в лучшем эмоциональном состоянии, вчера был один из самых тяжёлых дней моей жизни, можно сказать. Как я выбрался из «Крокуса»? Спокойно спустился по эвакуационному выходу, зашёл через открытые ворота на парковку, сел в свой автомобиль и уехал», — сказал тренер в интервью ТАСС.

Чемпионат России по танцевальному спорту стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31 марта.

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