Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Наталья Мелёхина умерла в возрасте 61 года

Чемпионка мира по велоспорту на шоссе Наталья Мелёхина скончалась на 62-м году жизни, сообщается в телеграм-канале Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Отмечается, что бывшая спортсменка умерла в ночь с 27 на 28 марта после продолжительной тяжёлой болезни.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Натальи Николаевны», — говорится в заявлении федерации.

Наталья Мелёхина является заслуженным мастером спорта СССР, победительницей чемпионата мира в командной гонке 1989 года, бронзовым призёром чемпионата мира в командной гонке 1990 года, многократной чемпионкой СССР и России.