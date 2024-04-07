Турнир претендентов — 2024: расписание дня 7 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 апреля, состоится четвёртый раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

(США) — (Индия). Ян Непомнящий (Россия) — Видит Гуджрати (Индия).

(Россия) — (Индия). Фабиано Каруана (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).

(США) — (Индия). Ниджат Абасов (Азербайджан) — Алиреза Фируджа (Франция).

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.