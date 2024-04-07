Пловец Фесиков заявил, что МОК останавливает движение спортивного сообщества

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в эстафете, российский пловец Сергей Фесиков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) останавливает движение спортивного сообщества.

«Я понимаю, что ситуация геополитически очень тяжёлая, но я не был согласен с нынешним мнением Международного олимпийского комитета. Потому что спорт всегда был голубем мира. Мы, несмотря ни на какие ситуации, которые происходят в мировом сообществе, выходили, боролись и были привержены честному спорту и честной борьбе. Сейчас же, когда нас отстраняют, когда нам не дают возможности просто посоревноваться с сильнейшими, со своими друзьями, со своими конкурентами, они в принципе останавливают движение спортивного сообщества. Многие наши лидеры, многие наши звёзды мирового спорта могли бы дать стимул, новые результаты, дать толчок и в результатах, и в олимпийском движении в том числе. Мы видим, что олимпийское движение сейчас меняется и принципы становятся другими. Конечно, очень жалко наблюдать за этим всем», — приводит слова Фесикова ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.