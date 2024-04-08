Ян Непомнящий назвал любимого шахматиста из прошлого

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ответил на вопрос о своём любимом шахматисте.

«В детстве у меня была книга «60 лучших партий Александра Алёхина». Он не был для меня каким-то идолом, но мне нравилось смотреть его партии. Недавно я проверил некоторые его лучшие комбинации с помощью движка и в некоторых моментах он последовательно делал 15-20 ходов по первой линии Stockfich и это действительно впечатляет», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после 4-го тура турнира претендентов.

Напомним, после четырёх дней соревнований в Торонто Непомнящий с тремя очками является единоличным лидером турнира. У американца Фабиана Каруаны и Гукеша Доммараджу из Индии по 2,5 балла.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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