Турнир претендентов — 2024: расписание дня 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, пройдёт пятый раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Видит Гуджрати (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.