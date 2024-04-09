Непомнящий — Прагнанандха: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Сегодня, 9 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В пятом туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся 9 апреля в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 5-го тура.

Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Видит Гуджрати (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд составляет € 500 тыс.