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Непомнящий — Прагнанандха: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Непомнящий — Прагнанандха: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть
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Сегодня, 9 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В пятом туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся 9 апреля в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 5-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Прагнанандха - Ян Непомнящий
09 апреля 2024, вторник. 21:30 МСК
Рамешбабу Прагнанандха
Не началось
Ян Непомнящий

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 5-го тура.

Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США)
Гукеш Доммараджу (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)
Видит Гуджрати (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд составляет € 500 тыс.

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