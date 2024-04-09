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Ян Непомнящий — Рамешбабу Прагнанандха: смотреть прямую трансляцию турнира претендентов

Ян Непомнящий — Рамешбабу Прагнанандха: смотреть прямую трансляцию турнира претендентов
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Сегодня, 9 апреля, пройдут игры 5-го тура Турнира претендентов — 2024. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии. Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся в 21:30 по московскому времени. Трансляцию матча можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Победитель Турнира претендентов — 2024 сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

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