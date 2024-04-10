Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 9 апреля

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9 апреля состоялся пятый тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира четвёртого игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 9 апреля

Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США) — 0:1.

Гукеш Доммараджу — (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1:0.

Видит Гуджрати (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 1/2:1/2.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 1/2:1/2.

Таким образом, Непомнящий набрал 3,5 очка, разделяя первую строчку в турнире с Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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