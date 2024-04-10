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Турнир претендентов — 2024: расписание дня 10 апреля

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 10 апреля
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Сегодня, 10 апреля, состоится шестой раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Гукеш Доммараджу (Индия) — Хикару Накамура (США).
  • Видит Гуджрати (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция).
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
  • Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США).

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительные € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

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