Турнир претендентов — 2024: расписание дня 10 апреля
Сегодня, 10 апреля, состоится шестой раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в канадском Торонто.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Хикару Накамура (США).
- Видит Гуджрати (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция).
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
- Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США).
Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительные € 3500 за каждые пол-очка.
Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
Комментарии