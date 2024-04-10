Ян Непомнящий высказался о матче 5-ого тура на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий на пресс-конференции после партии с индийским шахматистом Рамешбабу Прагнанандхой высказался о матче в 5-м туре на Турнире претендентов — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

— Сегодня не всё для вас складывалось удачно. Собираетесь ли вы менять что-то в вашей повседневной или дебютной подготовке или это просто одна из партий и вам в целом не нужно ничего менять?

— Очевидно, что не всё шло хорошо, снова… Я не ожидал этого конкретного варианта, и это очень печально, когда из всего варианта помнишь только первые два-три хода. Возможно, в следующий раз мне стоит повторить мои заготовки лучше.

Отметим, что сегодня, 10 апреля, в 6-м туре россиянин встретится с американским гроссмейстером Фабиано Каруаной.