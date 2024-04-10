Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Внутри, как всегда, чай». Ян Непомнящий — о знаменитом термосе

«Внутри, как всегда, чай». Ян Непомнящий — о знаменитом термосе
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий на пресс-конференции после партии с индийским шахматистом Рамешбабу Прагнанандхой в 5-м туре Турнира претендентов — 2024 высказался о своём знаменитом термосе, который россиянин носит на все партии.

«Как у меня появился этот термос? Я зашёл в один из сувенирных магазинов здесь, в Канаде, и купил его. Внутри, как всегда, чай», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после 5-го тура.

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 6-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Фабиано Каруана
10 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Фабиано Каруана

Напомним, сегодня, 10 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 6-м туре Ян Непомнящий сразится с одним из лидеров соревнований — Фабиано Каруаной из США. Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

Матч начнётся 10 апреля в 21:30 мск.

Трансляцию матча можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android