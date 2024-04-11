Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 11 апреля

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 11 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, пройдёт седьмой раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия)
  • Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Видит Гуджрати (Индия)
  • Алиреза Фируджа (Франция) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android