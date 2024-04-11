Турнир претендентов — 2024: расписание дня 11 апреля

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Сегодня, 11 апреля, пройдёт седьмой раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия)

Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Видит Гуджрати (Индия)

Алиреза Фируджа (Франция) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.