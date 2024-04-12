Глава оргкомитета Игр дружбы: это самый неполитизированный турнир

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин во время выступления на форуме «Мы вместе. Спорт» рассказал, как идёт подготовка к соревнованиям. Он добавил, что Игры дружбы не имеют ничего общего с политикой.

«Подготовка идёт планомерно. Созданы оргкомитеты в Москве и Екатеринбурге. В рекордные сроки был принят закон об «Играх дружбы». Будет бесплатный проезд для участников и волонтеров. Действительно большая и оперативная работа проделана. Подписаны соглашения со всеми федерациями, которые будут участвовать у нас. Будет 21 соревновательный объект и 3 тренировочных, с ними подписаны соответствующие соглашения. Недавно в Сочи прошла презентация талисмана Игр. Ещё предстоит выбрать имя тигру. У нас уже семь тысяч заявок для участия в добровольческой программе. Не сомневаемся, что соберём нужное количество волонтёров для «Игр дружбы». Более 30 стран‑участников подтвердились в некоторых видах спорта. Не буду говорить, что абсолютно гладко у нас. Есть ряд препятствий со стороны некоторых организаций.

«Игры дружбы» — это самый неполитизированный турнир. Наш турнир целиком сконцентрирован на спортсменах. У нас не предполагается никаких дискриминационных практик. Даже спортсмены Украины могут участвовать в «Играх дружбы». У нас нет шанса выстроить содержательный диалог с теми, кто нас обвиняет в политизации», — сказал функционер во время выступления.

Напомним, Всемирные игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.