Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава оргкомитета Игр дружбы: это самый неполитизированный турнир

Глава оргкомитета Игр дружбы: это самый неполитизированный турнир
Алексей Сорокин
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин во время выступления на форуме «Мы вместе. Спорт» рассказал, как идёт подготовка к соревнованиям. Он добавил, что Игры дружбы не имеют ничего общего с политикой.

«Подготовка идёт планомерно. Созданы оргкомитеты в Москве и Екатеринбурге. В рекордные сроки был принят закон об «Играх дружбы». Будет бесплатный проезд для участников и волонтеров. Действительно большая и оперативная работа проделана. Подписаны соглашения со всеми федерациями, которые будут участвовать у нас. Будет 21 соревновательный объект и 3 тренировочных, с ними подписаны соответствующие соглашения. Недавно в Сочи прошла презентация талисмана Игр. Ещё предстоит выбрать имя тигру. У нас уже семь тысяч заявок для участия в добровольческой программе. Не сомневаемся, что соберём нужное количество волонтёров для «Игр дружбы». Более 30 стран‑участников подтвердились в некоторых видах спорта. Не буду говорить, что абсолютно гладко у нас. Есть ряд препятствий со стороны некоторых организаций.

«Игры дружбы» — это самый неполитизированный турнир. Наш турнир целиком сконцентрирован на спортсменах. У нас не предполагается никаких дискриминационных практик. Даже спортсмены Украины могут участвовать в «Играх дружбы». У нас нет шанса выстроить содержательный диалог с теми, кто нас обвиняет в политизации», — сказал функционер во время выступления.

Напомним, Всемирные игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Материалы по теме
Российские пранкеры разоблачили Томаса Баха. Глава МОК действительно наговорил лишнего
Российские пранкеры разоблачили Томаса Баха. Глава МОК действительно наговорил лишнего
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android