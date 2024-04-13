Ян Непомнящий — Ниджат Абасов: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Сегодня, 13 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 8-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Ниджат Абасов (Азербайджан). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся 13 апреля в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей 8-го тура.

Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция)

Видит Гуджрати (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд мужского турнира составляет € 500 тыс.