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Ян Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии на Турнире претендентов — 2024

Ян Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии на Турнире претендентов — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл восьмую партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

В 8-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым. Таким образом, Непомнящий набрал 5 очков, продолжая единолично лидировать в турнире.

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 8-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Ниджат Абасов
13 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Ниджат Абасов

Соперником Непомнящего в 9-м туре станет француз Алиреза Фируджа, который занимает седьмую позицию в турнирной таблице турнира.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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