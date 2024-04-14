Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 13 апреля

13 апреля состоялся 8-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира восьмого игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 13 апреля

Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США) 1:0.

Ян Непомнящий (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1/2:1/2.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1/2:1/2.

Видит Гуджрати (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0.

Таким образом, Непомнящий набрал 5 очков, разделяя первую строчку в турнире с Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: