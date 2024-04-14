Непомнящий — Фируджа: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Сегодня, 14 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 9-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фируджа (Франция). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).
Матч начнётся в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей 9-го тура.
- Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США)
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
- Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США)
Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд мужского турнира составляет € 500 тыс.