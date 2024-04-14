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Непомнящий — Фируджа: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Непомнящий — Фируджа: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть
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Сегодня, 14 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 9-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фируджа (Франция). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 9-й тур, Торонто, Канада
Алиреза Фируджа - Ян Непомнящий
14 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Алиреза Фируджа
Не началось
Ян Непомнящий

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей 9-го тура.

  • Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США)
  • Гукеш Доммараджу (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США)

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд мужского турнира составляет € 500 тыс.

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