Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа: смотреть прямую трансляцию партии турнира претендентов

Сегодня, 14 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 9-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фируджа (Франция). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

Матч начнётся в 21:30 по московскому времени. Трансляцию матча можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

На данный момент Ян Непомнящий делит первую строчку с индийским шахматистом, самым юным участником соревнований Гукешом Доммараджу (5 очков у каждого). Алиреджа Фируджа идёт седьмым (3 очка).

Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Победитель Турнира претендентов — 2024 сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.