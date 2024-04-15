Призёр ОИ Мартин Малютин победил кролем на дистанции 200 м на чемпионате России — 2024

Сегодня, 14 апреля, в рамках чемпионата России 2024 года по плаванию, который с 14 по 19 апреля проходит во Дворце водных видов спорта в Казани, состоялся заплыв вольным стилем на 200 метров. Победу в первом финале соревнований одержал серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете Мартин Малютин.

Чемпионат России. Мужчины. Вольный стиль. 200 метров.

1. Малютин Мартин, 1999 год рождения, Омская область – 1.45,86.

2. Довгалюк Михаил, 1995 год рождения, Москва – 1.46,98.

3. Резниченко Владислав, 2003 год рождения, Омская область – 1.47,43.

Отметим, что для участия в чемпионат России — 2024 года приехали двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова, рекордсменка мира Евгения Чикунова и другие лучшие пловцы страны.