Чемпионат России по плаванию — 2024: результаты первого дня соревнований

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Сегодня, 14 апреля, во Дворце водных видов спорта в Казани начался чемпионата России 2024 года по плаванию. Он продлится до 19 апреля. В рамках первого дня соревнований были разыграны четыре комплекта наград.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами прошедших заплывов.

Чемпионат России. Мужчины. Вольный стиль. 200 метров.

1. Малютин Мартин, 1999 год рождения, Омская область – 1.45,86.

2. Довгалюк Михаил, 1995 год рождения, Москва – 1.46,98.

3. Резниченко Владислав, 2003 год рождения, Омская область – 1.47,43.

Чемпионат России. Женщины. Комплексное плавание. 400 метров.

1. Рогожинова Дарья, 2006 год рождения, Московская область – 4.44,77.

2. Блинова Виктория, 2008 год рождения, Удмуртская Республика – 4.45,24

3. Кривоногова Ирина, 2000 год рождения, Пензенская область – 4.47,07.

Чемпионат России. Мужчины. Эстафета вольным стилем. 4 х 100 метров.

1. Санкт-Петербург – 3:14.24 (Корнев Егор, Кукушкин Василий, Павлов Алексей, Щеголев Александр)

2. Новосибирская область – 3:16.30 (Марков Даниил, Десятов Арсений, Антипов Михаил, Абловацкий Максим)

3. Москва – 3:18.39 (Довгалюк Михаил, Жилкин Андрей, Гринёв Владислав, Назарчук Александр)

Чемпионат России. Женщины. Эстафета вольным стилем. 4 х 200 метров.

1. Республика Татарстан – 8.03,00 (Дьякова Софья, Устинова Дарья, Колпакова Анастасия, Саламатина Валерия)

2. Воронежская область – 8.04,52 (Саратова Анастасия, Цветковская Александра, Садовникова Евгения, Клепикова Дарья)

3. Санкт-Петербург – 8.05,84 (Шакирова Яна, Сурушкина Дарья, Кузнецова Александра, Устинова Дарья)