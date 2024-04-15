Фируджа раскритиковал поведение арбитра во время игры с Непомнящим на турнире претендентов

Французский шахматист Алиреза Фируджа раскритиковал арбитра Ариса Маргетиса за его поведение во время матча 9-го тура Турнира претендентов — 2024 с россиянином Яном Непомнящим. Встреча завершилась вничью.

«Позорное действие главного арбитра Маргетиса в отношении меня во время игры. В середине матча, в самый напряжённый момент, когда я ходил по залу во время хода Яна, судья подошёл ко мне и сказал, чтобы я больше не ходил, потому что моя обувь создаёт шум при ходьбе по деревянному полу. Он попросил не ходить и прийти на следующий день в другой обуви. Но у меня разрешённая формальная обувь, которую я ношу более года. Это меня сильно отвлекало во время игры, я полностью потерял концентрацию. Я сказал организаторам, что арбитра следует наказать. Честно говоря, все эти непрофессиональные вещи происходят со мной почти на каждом турнире. Это доводит меня до изнеможения», — написал Фируджа на своей странице в соцсетях.