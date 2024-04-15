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Ян Непомнящий — Гукеш Доммараджу: когда начало партии на турнире претендентов

Ян Непомнящий — Гукеш Доммараджу: когда начало партии на турнире претендентов
Ян Непомнящий
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Сегодня, 15 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 10-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Гукеш Доммараджу (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада) и начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Гукеш Доммараджу
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Гукеш Доммараджу

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 10-го тура.

  • Хикару Накамура (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
  • Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция).
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Видит Гуджрати (Индия).

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

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