Ян Непомнящий — Гукеш Доммараджу: когда начало партии на турнире претендентов

Сегодня, 15 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 10-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Гукеш Доммараджу (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада) и начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 10-го тура.

Хикару Накамура (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).

Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Видит Гуджрати (Индия).

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.