Позднякова — об Олимпийских играх: голод до медалей у меня по-прежнему есть

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле, россиянка София Позднякова ответила на вопрос, осталось ли у неё желание сравняться по числу золотых олимпийских наград с отцом, президентом ОКР Станиславом Поздняковым.

«Осталось ли желание стать четырёхкратной олимпийской чемпионкой как отец? Мечта не в количестве медалей, а в том, чтобы испытать те чувства ещё раз. Хотя бы в том формате, который был в Токио. Всё-таки Олимпиада — это праздник, это спортсмены, соревнующиеся в одинаковых условиях. И когда такой праздник заканчивается на хорошей ноте, это вообще фейерверк эмоций. Знаете… мир меняется, что-то рано или поздно всё равно будет в плане международных соревнований, уверена в этом. Сейчас просто слишком острая фаза, со временем она закончится и к чему-то мы придём. Голод до медалей у меня по-прежнему есть: российские соревнования или международные — всё равно, мне хочется выигрывать. Я люблю фехтование, более того, начала заниматься его продвижением в России, веду свой YouTube-блог», — сказала Позднякова «Матч ТВ».

Ранее Позднякова заявила, что не собирается ехать на ОИ-2024 в нейтральном статусе.