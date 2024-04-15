Сисай Лемма из Эфиопии выиграл Бостонский марафон, двукратный победитель Чебет стал 3-м

Эфиопский бегун Сисай Лемма стал победителем Бостонского марафона – 2024 (ежегодный и один из самых престижных марафонских забегов в мире). В этом году соревнования проводились в 128-й раз. 33-летний Лемма преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут и 17 секунд.

Вторым к финишу пришёл ещё один представитель Эфиопии Мохамед Эса, тройку призёров замкнул представитель Кении Эванс Чебет (2:07.22), который выиграл данный забег два раза подряд: в 2022 и 2023 годах.

В женском забеге лучшей стала призёр Олимпиады и чемпионка мира на дистанции 5000 метров Хеллен Обири из Кении (2:22.37). Кенийка Шарон Локеди финишировала второй с отставанием лишь в восемь секунд. Тройку лучших у женщин замкнула 44-летняя представительница Кении Эдна Киплагат, она отставала от Локеди на 44 секунды.