Ушёл из жизни бронзовый призёр ОИ-2000 по спортивной ходьбе Владимир Андреев

Ушёл из жизни бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в соревнованиях по спортивной ходьбе Владимир Андреев. Спортсмену было 57 лет. Об этой утрате сообщило Министерство спорта Чувашии.

За свою профессиональную карьеру Андреев принял участие в Играх 1992, 2000 и 2004 годов, а олимпийскую бронзу выиграл в ходьбе на 20 км. На счету спортсмена также серебряная медаль чемпионата Европы 2002 года в Мюнхене в ходьбе на 20 км. Владимир Андреев становился чемпионом Советского Союза и России, являлся участником мировых чемпионатов. Легкоатлет родился и вырос в деревне Яманчурино Яльчикского района Чувашии.

Напомним, в декабре стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о создании рабочей группы для решения вопроса возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры.