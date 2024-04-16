Торжественная церемония Премии СБК пройдёт 17 апреля

17 апреля будут объявлены лауреаты VII Премии СБК. Победители в 31 номинации получат специальный приз – стальной глобус ручной работы.

В этом году организаторы получили рекордное количество заявок на участие в премии – 841 проект со всей России. Участники претендовали на награды в 31 категории, девять из которых попали в конкурсную программу впервые. В каждой номинации кейсы оценивала независимая коллегия жюри, а всего в определении лауреатов поучаствовали 248 экспертов.

Шорт-лист Премии СБК

Проводить торжественный гала-вечер – это традиция Премии СБК. Ежегодно объявление финалистов и победителей проходит очно в Москве. В этом году ведущими церемонии станут мастер спорта по фигурному катанию, журналистка и телеведущая Эмма Гаджиева и мастер спорта международного класса по регби, трёхкратный чемпион России, многократный обладатель Кубка и Суперкубка России Василий Артемьев.

Организатором Премии является холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.