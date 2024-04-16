Смагин рассказал, сможет ли Непомнящий удержать преимущество на турнире претендентов

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) гроссмейстер Сергей Смагин рассказал о шансах Яна Непомнящего удержать преимущество по итогам оставшихся партий на Турнире претендентов — 2024.

«Ян, конечно, получил положительный результат, но наверняка рассчитывал на большее, так как по дебюту мог получить преимущество. Гукеш удивил необычным вариантом, но Ян разобрался, однако где-то продешевил, и без всяких приключений партия завершилась вничью. Непомнящий удерживает лидерство, но оторваться от конкурентов пока не получается.

У Яна будет тяжёлый финиш, он сыграет две партии чёрными, одну из них — против Каруаны. Ему надо где-то рискнуть, потому что доехать до тай-брейка даже на ничьих очень сложно. Последние четыре тура у Яна совсем не было шансов на победу, но, возможно, перерыв пойдёт ему на пользу», — сказал Смагин ТАСС.

Напомним, в 10-м туре турнира претендентов Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Гукешем Доммараджу.

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