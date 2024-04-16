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Доммараджу — о ничьей в партии с Непомнящим: это справедливый результат

Доммараджу — о ничьей в партии с Непомнящим: это справедливый результат
Ян Непомнящий
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Индийский шахматист Гукеш Доммараджу прокомментировал исход партии с Яном Непомнящим в 10-м туре Турнира претендентов — 2024. Встреча завершилась с ничейным результатом.

«Я играл чёрными, а мой противник действовал крепко. Это справедливый результат», — приводит слова гроссмейстера Chess.com.

Отметим, что шахматисты делят лидерские позиции в турнирной таблице за четыре тура до финиша. Непомнящий в данной партии играл белыми фигурами. После неё в активе и у Непомнящего, и у Доммараджу станет по шесть очков.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Гукеш Доммараджу
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Гукеш Доммараджу
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