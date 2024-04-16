Махоумс рассказал, почему не призвал ужесточить условия использовании оружия в Канзас-Сити

Игрок в американский футбол Патрик Махоумс заявил, что для призыва к ужесточению закона об использовании оружия в Канзас-Сити (США) необходимо быть более образованным, поэтому сейчас он занимается саморазвитием.

«Я продолжаю заниматься получением знаний в этом вопросе. Я не хочу быстро предпринимать решения для которых нужно много специальных знаний, чтобы по-настоящему научиться и делать на основании этого точные выводы и заявления. Но я понимаю, что нам необходимо найти какое-то решение, чтобы положить этому конец», — приводит слова Махоумса TIME.

Напомним, во время парада по случаю победы в Супербоуле команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» неизвестные открыли стрельбу. Около двух десятков человек было ранено во время этого происшествия, а мать двоих детей оказалась убита в результате нападения. Виновных задержали, однако никакого ужесточения правил использования оружия не последовало.

Сам «Чифс» после случившегося создал фонд помощи пострадавшим и Махоумс вместе с его женой пожертвовали туда около $ 50 тыс. Они также навестили двух маленьких сестёр восьми и десяти лет в больнице, которые во время стрельбы получили ранения в ноги.