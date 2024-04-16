Интерактивный «Музей «Динамо» участвует в Премии СБК

Проект заявлен сразу в трёх номинациях. Разбираем кейс, который претендует на победу в категориях «Лучшее культурно-досуговое пространство», «Социальный проект года» и «Прорыв года».

«Лучшее культурно-досуговое пространство» – новая спецноминация премии. В ней жюри оценит локации с неповторимым дизайном, предоставляющие уникальный клиентский опыт, разнообразные дополнительные сервисы и привлекающие внимание потребителя к спортивному бренду.

«Музей «Динамо» – это уникальный проект, формирующий образ музея нового типа, в котором история спортивного Общества «Динамо» тесно переплетается с историей страны.

Открытие музея приурочили к 100-летию «Динамо». Проект реализован благодаря финансовой поддержке банка ВТБ при участии Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо», футбольного и хоккейного клубов «Динамо», команды «ВТБ Арены» и банка ВТБ. МУЗЕЙ ЗАНИМАЕТ 1 196 КВ. М, А САМА ЭКСПОЗИЦИЯ – ОКОЛО 700 КВ. М.

Современное пространство объединяет в одной экспозиции несколько типов экспонатов – материальные артефакты, виртуальные объекты и интерактивные инсталляции. В музее посетителям впервые представлены архивы спортивных клубов ВФСО в цифровом формате.

Пять любопытных фактов о создании экспозиции:

1) Всего посетители музея увидят около 200 экспонатов из собрания Общества «Динамо», представляющих историческую ценность.

2) Общая длина всех пяти видеопроекций составляет 39 метров.

3) Специально для музея была написана пьеса на основе реальных событий и воспоминаний четырёх поколений одной семьи динамовцев. Она легла в основу хронологической части экспозиции.

4) В проекте есть кинетическая модель московского стадиона «Динамо», иллюстрирующая его архитектурные изменения за всю историю объекта.

5) Биографии известных представителей общества представлены с помощью четырёх отдельно стоящих мультимедийных инсталляций, размещённых по всей протяжённости экспозиции.

Сердце экспозиции – 13-метровая мультимедийная инсталляция «Стадион», посвященная спортивным сооружениям мира, начиная с Древней Греции, а также трансформации стадиона «Динамо» от первой площадки 1923 года до гигантской, ультрасовременной и многофункциональной «ВТБ Арены».

Можно выделить четыре направления, в которых используется пространство музея:

1) Постоянная экспозиция и сборные групповые экскурсии.

2) Индивидуальные экскурсии.

3) Тематические экскурсии (например, детская, историческая, про бокс).

4) Мероприятия, лекции, мастер-классы, автограф-сессии, временные экспозиции.

Зоны первого этажа, в том числе летняя веранда, можно использовать как место официальной части мероприятия, проведения public talk, организации кейтеринговой зоны. Также есть конференц-зал, оборудованный большим экраном с проектором, микрофоном, колонками и рассчитанный на 30 человек. Есть возможность разместить оборудование для временной экспозиции или другого формата презентации. При проведении мероприятий музей также предлагает услуги кейтеринга. Меню составляется с учётом запроса заказчика.

С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ МУЗЕЙ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.