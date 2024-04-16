Матыцин высказался о термине «иноагенты» в отношении российских спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что называть российских спортсменов «иноагентами» недопустимо.

«Каждый на своём месте должен доказывать и выполнять свой профессиональный долг: спортсмены — на спортивных площадках, тренеры — в их подготовке. Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы. Мы — единое спортивное братство», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, минспорта РФ сделал это заявление на встрече со спортивной общественностью в Астрахани. До сих пор некоторые чиновники резко высказывались в адрес спортсменов, которые собираются выступить под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Париже, считая, что это неправильно.

Олимпийские игры — 2024 по летним видам спорта пройдут с 26 июля по 11 августа.