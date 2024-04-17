Турнир претенденток — 2024: расписание дня 17 апреля

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Сегодня, 17 апреля, состоится 11-й раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)

Хампи Конеру (Индия) - Нургюл Салимова (Болгария)

Рамешбабу Вайшали (Индия) - Александра Горячкина (Россия)

Лэй Тинцзе (Китай)- Анна Музычук (Украина)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».