Турнир претенденток — 2024: расписание дня 17 апреля
Поделиться
Сегодня, 17 апреля, состоится 11-й раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.
- Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)
- Хампи Конеру (Индия) - Нургюл Салимова (Болгария)
- Рамешбабу Вайшали (Индия) - Александра Горячкина (Россия)
- Лэй Тинцзе (Китай)- Анна Музычук (Украина)
Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.
Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Тань Чжунъи - Екатерина Лагно
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Тань Чжунъи
Не началось
Екатерина Лагно
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Конеру Хампи - Нургюл Салимова
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Хампи Конеру
Не началось
Нургюл Салимова
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Вайшали - Александра Горячкина
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Рамешбабу Вайшали
Не началось
Александра Горячкина
Комментарии
- 17 апреля 2024
-
10:40
-
09:40
-
09:30
-
00:58
- 16 апреля 2024
-
23:01
-
22:58
-
22:37
-
20:21
-
19:43
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:05
-
16:44
-
16:39
-
16:24
-
16:11
-
15:53
-
15:39
-
15:27
-
15:23
-
13:04
-
11:44
-
10:47
-
10:31
-
10:05
-
03:45
-
03:17
-
02:57
-
02:27
-
00:32
- 15 апреля 2024
-
23:23
-
22:55
-
21:40
-
21:00