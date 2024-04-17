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Турнир претенденток — 2024: расписание дня 17 апреля

Турнир претенденток — 2024: расписание дня 17 апреля
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Сегодня, 17 апреля, состоится 11-й раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

Календарь Турнира претенденток - 2024

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)
  • Хампи Конеру (Индия) - Нургюл Салимова (Болгария)
  • Рамешбабу Вайшали (Индия) - Александра Горячкина (Россия)
  • Лэй Тинцзе (Китай)-  Анна Музычук (Украина)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Тань Чжунъи - Екатерина Лагно
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Тань Чжунъи
Не началось
Екатерина Лагно
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Конеру Хампи - Нургюл Салимова
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Хампи Конеру
Не началось
Нургюл Салимова
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Вайшали - Александра Горячкина
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Рамешбабу Вайшали
Не началось
Александра Горячкина
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Лэй Тинцзе - Анна Музычук
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Лэй Тинцзе
Не началось
Анна Музычук
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