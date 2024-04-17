Турнир претендентов — 2024: расписание дня 17 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 17 апреля, состоится 11-й раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США)

Видит Гуджрати (Индия) - Ян Непомнящий (Россия)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Алиреза Фируджа (Франция) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».