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Турнир претендентов — 2024: расписание дня 17 апреля

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 17 апреля
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Сегодня, 17 апреля, состоится 11-й раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

Календарь Турнира претендентов - 2024

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США)
  • Видит Гуджрати (Индия) - Ян Непомнящий (Россия)
  • Гукеш Доммараджу (Индия) — Фабиано Каруана (США)
  • Алиреза Фируджа (Франция) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Прагнанандха - Хикару Накамура
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Рамешбабу Прагнанандха
Не началось
Хикару Накамура
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Видит Гуджрати - Ян Непомнящий
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Видит Гуджрати
Не началось
Ян Непомнящий
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Гукеш Доммараджу - Фабиано Каруана
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Гукеш Доммараджу
Не началось
Фабиано Каруана
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Алиреза Фируджа - Ниджат Абасов
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Алиреза Фируджа
Не началось
Ниджат Абасов
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