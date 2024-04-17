Лидеры сборной России примут участие в первом этапе парусной регаты выдающихся людей

Лидеры сборной России выступят на первом этапе регаты Tenzor International Cup имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова.

Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Площадка проведения – подмосковный клуб Tenzor Sailing Club. На старт регаты выйдет первый номер сборной России по парусному спорту в олимпийском классе 49-er FX, многократная чемпионка России, победитель Спартакиады Виктория Ликсанова.

«На этой регате я выступлю в другом классе – MX700. Работа в экипаже из трёх-четырёх человек позволяет приобрести новый ценный опыт, который в дальнейшем можно использовать в олимпийском классе. Это очень помогает расти профессионально. Важно, чтобы таких интересных и престижных гонок стало больше, особенно сейчас», – сказала Виктория Ликсанова.

Самым опытным участником регаты станет чемпион Европы, участник четырёх Олимпиад (1992, 1996, 2000, 2004) Дмитрий Берёзкин, которому в этом году исполнился 61 год, из них 50 лет он занимается парусным спортом.

Также на первом этапе Tenzor International Cup имени Игоря Ченцова выступят Андрей Кирилюк, участвовавший в Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов в классах «Лазер», «Солинг» и «Торнадо», братья Максим и Михаил Шереметьевы, Павел Созыкин, Алиса Кирилюк, Игорь Лисовенко, представлявшие страну на Олимпиадах и чемпионатах мира в классах 470 и «Лазер» и другие сильнейшие яхтсмены.

Регата откроет сезон Международного парусного турнира Tenzor International Cup, который будет посвящён памяти выдающихся людей в парусном спорте. Поддержку первому этапу проекта оказывают Всероссийская федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

«История парусного спорта богата традициями, событиями и, конечно, людьми, вписавшими в неё свои имена. Сейчас эти знания изучаются в гораздо меньшем объёме, чем в советские времена. Поэтому важность турниров имени знаковых людей возрастает – такие события становятся порталом в мир парусной истории. Я был лично знаком с Игорем Викторовичем Ченцовым, мы общались на регатах, куда он приезжал с делегацией. Это один из ярких деятелей, который долгие годы активно помогал развитию паруса в России», – отметил Дмитрий Берёзкин.

Tenzor International Cup объединит четыре этапа, которые пройдут с июня по ноябрь в подмосковном Пестове и в Сочи. Общий призовой фонд турнира составит 2 млн рублей.