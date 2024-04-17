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Екатерина Лагно — Тань Чжунъи: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Екатерина Лагно — Тань Чжунъи: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть
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Сегодня, 17 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 11-м туре между собой сразятся Екатерина Лагно (Россия) и Тань Чжунъи (Китай). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Тань Чжунъи - Екатерина Лагно
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Тань Чжунъи
Не началось
Екатерина Лагно

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 11-го тура.

  • Хампи Конеру (Индия) — Нургюл Салимова (Болгария)
  • Рамешбабу Вайшали (Индия) — Александра Горячкина (Россия)
  • Лэй Тинцзе (Китай) — Анна Музычук (Украина)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующая вице-чемпионка мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалистки Grand Swiss.

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