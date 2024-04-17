Александра Горячкина — Рамешбабу Вайшали: когда начало партии, где смотреть

Сегодня, 17 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 11-м туре между собой сразятся Александра Горячкина (Россия) и Рамешбабу Вайшали (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 10-го тура.

Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)

Хампи Конеру (Индия) — Нургюл Салимова (Болгария)

Лэй Тинцзе (Китай)- Анна Музычук (Украина)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претенденток получает действующая вице-чемпионка мира. Следующие три квоты забирают победительница и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалистки Grand Swiss.