Ян Непомнящий — Видит Гуджрати: смотреть прямую трансляцию партии турнира претендентов

Сегодня, 17 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 11-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Видит Гуджрати (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся в 21:30 по московскому времени. Трансляцию поединка можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

На данный момент Ян Непомнящий делит первую строчку с индийским шахматистом, самым юным участником соревнований Гукешем Доммараджу (по шесть очков у каждого). Видит Гуджрати идёт шестым (пять очков).

Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Победитель Турнира претендентов — 2024 сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.