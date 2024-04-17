Ян Непомнящий — Видит Гуджрати: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Сегодня, 17 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 11-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Видит Гуджрати (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада) и начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 10-го тура.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Алиреза Фируджа (Франция) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.