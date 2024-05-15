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23-летний Джонатан Милан выиграл второй для себя этап на «Джиро д’Италия» — 2024

23-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek Джонатан Милан выиграл 11-й, спринтерский этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Для Милана это уже второй выигранный этап в рамках данной многодневки, он также становился победителем четвёртого этапа.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 11-й этап. Фояно-ди-Валь-Форторе — Франкавилла-аль-Маре, 207 км:

1. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – 4.23,18 секунды;

2. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step) – то же время;

3. Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin – Deceuninck)…

28. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates).

Отметим, что по итогам 11-го этапа двукратному чемпиону «Тур де Франс» Тадею Погачару удалось сохранить розовую майку лидера. Также Тадей является лидером горной классификации многодневки.

Генеральная классификация «Джиро д’Италия» после 11-го этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 41.09,26;

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 2,40;

3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 2,56.