Канадский лыжник-экстремал погиб, провалившись в расщелину с 30-метровой высоты

38-летний профессиональный горнолыжник из Канады Дейв Тредуэй погиб в результате несчастного случая, катаясь на склоне горы Рододендрон в США, сообщает CBC.



Согласно официальному заявлению службы по поиску и спасению (SAR) округа Пембертон, лыжник провалился в расщелину и упал с высоты 30 метров. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели сумели быстро найти пострадавшего спортсмена, но тот уже не подавал признаков жизни.



Дейв Тредуэй был популярен в интернете. Он запечатлел большую часть собственной жизни в фотографиях и видео своих горнолыжных спусков, демонстрируя любовь к природе и спорту. У него остались беременная жена и двое детей. В социальных сетях был запущен сбор средств в помощь семье погибшего горнолыжника.