Канадский лыжник-экстремал погиб, провалившись в расщелину с 30-метровой высоты
38-летний профессиональный горнолыжник из Канады Дейв Тредуэй погиб в результате несчастного случая, катаясь на склоне горы Рододендрон в США, сообщает CBC.
Согласно официальному заявлению службы по поиску и спасению (SAR) округа Пембертон, лыжник провалился в расщелину и упал с высоты 30 метров. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели сумели быстро найти пострадавшего спортсмена, но тот уже не подавал признаков жизни.
Дейв Тредуэй был популярен в интернете. Он запечатлел большую часть собственной жизни в фотографиях и видео своих горнолыжных спусков, демонстрируя любовь к природе и спорту. У него остались беременная жена и двое детей. В социальных сетях был запущен сбор средств в помощь семье погибшего горнолыжника.
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
22:37
-
22:21
-
21:27
-
19:57
-
19:34
-
13:03
-
10:51
-
10:15
- 13 апреля 2021
-
20:48
-
18:33
-
17:22
-
13:46
-
09:22
- 12 апреля 2021
-
20:03
-
17:37
-
12:20
-
12:06
-
09:20
-
09:15
-
00:09
- 11 апреля 2021
-
14:52
-
13:33
-
12:56
- 10 апреля 2021
-
20:56
-
19:50
-
19:07
-
17:10
-
13:49
-
11:24
- 9 апреля 2021
-
22:50
-
19:26
-
18:47
-
17:28
-
16:11
-
16:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам