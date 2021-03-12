Тренер сборной России отреагировал на отзыв норвежской апелляции по дисквалификации Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Клебо первым пересёк финишную черту в марафоне, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира в итоге был признан норвежец Эмиль Иверсен, Большунову досталось серебро. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. 10 марта Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

«Никакой радости нет, потому что из-за этой ситуации проиграли оба – и Большунов, и Клебо. Саша способный ученик, он быстро учится на своих ошибках. Похожая ситуация была в Лахти во время эстафеты. Александр тогда получил дисквалификацию, было много эмоций. Сейчас Саша всё сделал чётко и не так, как в Лахти, – контролировал внешний радиус, не дал Клебо поравняться с собой, перекрыл его раньше. Поэтому Большунов всё сделал правильно с тактической точки зрения.



Моральная сторона тоже не вызывает вопросов: с Александром в Лахти поступили точно так же: финн ему перекрыл путь. Почему он не может этого сделать? Здесь нет никакого криминала, просто нужно менять правила.



Нужно чётко прописать: никто никому не должен мешать – ни впереди идущий, ни тот, кто идёт сзади. Потому что выбор лыжни можно трактовать совершенно по-разному. Клебо подбил палку Александра, она отскочила, из-за этого палка сказалась у Александра между ног. В результате она сломалась. Это стопроцентная помеха, тут даже обсуждать нечего. Клебо — джентльмен? Ну, говорить можно сколько угодно, соревнуйся честно – и никаких проблем не будет», — цитирует Бородавко «Советский спорт».