Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Вокуев не согласился с дисквалификацией Клебо за контакт с Большуновым на ЧМ-2021

Вокуев не согласился с дисквалификацией Клебо за контакт с Большуновым на ЧМ-2021
Лыжи 0
Аудио-версия:

Лыжник Ермил Вокуев – первый россиянин, выигравший горный зачёт марафонской серии Visma Ski Classic, не согласился с дисквалификацией норвежца Йоханнеса Клебо в масс-старте на 50 км на чемпионате мира.

Клебо первым пересёк финишную черту, но был лишён золотой медали за контакт с Александром Большуновым, в результате которого у россиянина сломалась палка и он пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена. Последнего признали чемпионом мира после дисквалификации Клебо.

«Я думаю, не надо было победителю давать дисквалификацию. Слишком жёстко. У него выхода не было, его слишком прижимал Большунов. Если всю траекторию закрывают, куда ему уходить-то было? Тут же понятно, что Большунов так намеренно заезжал. И дело здесь не в правилах, ничего не надо менять. Просто это рабочая ситуация, борьба, не всё должны регулировать правила. Не будут спортсмены каждую миллисекунду о них думать, если идёт напряжённая гонка. Все пробежали на своём уровне, вот и всё. Просто приехали норвежцы, и всё встало на свои места», — приводит слова Вокуева «Спорт-экспресс».

Клебо красиво закончил борьбу за золото в марафоне. России есть чему поучиться у Норвегии
Отказ норвежца от претензий высоко оценил тренер Александра Большунова. Но проигравшим Йоханнес себя не признал.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021