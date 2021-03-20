Вокуев не согласился с дисквалификацией Клебо за контакт с Большуновым на ЧМ-2021

Лыжник Ермил Вокуев – первый россиянин, выигравший горный зачёт марафонской серии Visma Ski Classic, не согласился с дисквалификацией норвежца Йоханнеса Клебо в масс-старте на 50 км на чемпионате мира.
Клебо первым пересёк финишную черту, но был лишён золотой медали за контакт с Александром Большуновым, в результате которого у россиянина сломалась палка и он пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена. Последнего признали чемпионом мира после дисквалификации Клебо.
«Я думаю, не надо было победителю давать дисквалификацию. Слишком жёстко. У него выхода не было, его слишком прижимал Большунов. Если всю траекторию закрывают, куда ему уходить-то было? Тут же понятно, что Большунов так намеренно заезжал. И дело здесь не в правилах, ничего не надо менять. Просто это рабочая ситуация, борьба, не всё должны регулировать правила. Не будут спортсмены каждую миллисекунду о них думать, если идёт напряжённая гонка. Все пробежали на своём уровне, вот и всё. Просто приехали норвежцы, и всё встало на свои места», — приводит слова Вокуева «Спорт-экспресс».
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