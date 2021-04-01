Большунов – о летних тренировках на снегу: это заряжает на подготовку к зимнему сезону

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о заготовке снега своим отцом в этом году для летних тренировок.
«Отец в этом году снега заготовил много – наконец-то зима в Центральной России была очень хорошая. Складируется он в специальном хранилище.
Круг будет примерно таким же, как и в прошлые годы – около 250 метров. Проходить его в охотку – это же не зимой выступать. Это будет посередине лета – другие эмоции. Вокруг тебя цветы, трава зелёная – а ты на лыжах. Это непередаваемые ощущения, которые заряжают на подготовку к зимнему сезону», — сказал Большунов в интервью «России 24».
Также Большунов рассказал об отпуске: «Я бы провёл его на лыжах. Он у нас всего две недели – в конце апреля и начале мая. Потом уже начнётся полноценная подготовка. Так что нужно будет успеть отдохнуть в этот короткий промежуток».
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