Губерниев: Вяльбе, лыжники и тренеры — пешки в войнушке! Их просто используют
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказал мнение, что конкуренты используют Федерацию лыжных гонок России, её президента Елену Вяльбе, а также лыжников и тренеров.
После успешной трансляции чемпионата мира по лыжным гонкам на «Матч ТВ» национальное первенство с участием спортсменов сборной страны было показано по другому каналу.
«Важное!!! Для решения своих задач «Телеспорт» исповедует грязные методы, обсуждая коллег в интервью с лыжниками, например!!! Ещё раз подчеркну, спортсмены, тренеры и даже президент федерации в этой войнушке — пешки!!! Их просто используют...» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
Во время чемпионата мира Губерниев сообщил, что они с Вяльбе помирились, но затем конфликт разгорелся с новой силой.
Губерниев: Лена Вяльбе ничего не читает, не знает и не комментирует! Купите даме семечки
Рекомендуем вам
- 8 апреля 2021
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
01:23
-
00:47
-
00:35
-
00:23
-
00:13
- 5 апреля 2021
-
22:50
-
22:34
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
11:53
-
09:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам