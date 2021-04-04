Ступак заявила, что отсутствие флага и гимна на ОИ только разжигает спортивную злость

Российская лыжница Юлия Ступак высказала мнение, что в 2022 году в Пекине, как и в 2018 году в Пхёнчхане, ей придётся выступать на Олимпийских играх без флага и гимна своей страны.
В Корее Ступак завоевала две бронзовые медали.
«Это печально, но оборачиваясь назад, на ту Олимпиаду, нас поддерживало такое количество человек! Все писали: «Вы наши, мы это знаем, вы самые лучшие». Хотя у нас не было ещё медалей, мы только приехали на Олимпиаду. А когда были медали, то «директ» взорвался, все звонили, говорили, то есть не было такого, чтобы кто-то не знал, откуда мы. Хотя нас настраивали на то, что мы будем как белые вороны. Этого не было, и слава богу. Слава богу, что мы тогда маленькие девчушки на это всё не обращали внимания, а просто грамотно настроились на гонки и сделали всё хорошо.
К сожалению, сейчас это политика, на мой взгляд. Мы не будем углубляться в историю, скажем так, что не так-то просто нас сломить, всё, что они делают, это, наоборот, только больше разжигает спортивную злость, азарт», — сказала Ступак в эфире канала «Россия-24».
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