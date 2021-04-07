Тренер сборной России объяснил, зачем лыжникам нужен тредбан

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, зачем спортсменам нужен тредбан, купленный Олимпийским комитетом России.

«Это плюс возможность более точного тестирования и определения уровня подготовки спортсменов. И это работа над техникой, которая действительно приносит очень хорошие результаты. Это как минимум два слагаемых успеха. Две капельки, которые капнут в тот результат, и должна быть прибавка», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».

Тренера спросили, можно ли считать, что две капельки складываются в ещё одну олимпийскую медаль.

«Да. И не только у лидеров, но и у всех спортсменов», — ответил он.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что тредбан для спортсменов уже куплен, но использовать его пока нет возможности.