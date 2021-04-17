Губернатор — Большунову: нам казалось, что все пытаются вас обидеть

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с чемпионом мира по лыжным гонкам Александром Большуновым пошутил об инцидентах спортсмена с соперниками по ходу завершившегося сезона.
«Мы за вас очень переживали, и временами нам казалось, что все пытаются вас обидеть. Мы пока не придумали, как за вас «отомстить», но развитие спортивной инфраструктуры, наверное, единственное, чем мы сможем нанести ответный удар», – приводит слова Цыбульского пресс-центр правительства Архангельской области.
«Такие моменты в этом году случались, и я рад, что быстро с ними справлялся. На следующие старты уже выходил с учётом приобретенного опыта и спокойно на всё реагировал», – ответил Большунов.
Отмечается, что спортсмен и политик обсуждали развитие лыжно-биатлонного комплекса «Малиновка», где тренируется Александр Большунов. На встрече присутствовал и тренер сборной России Юрий Бородавко.
Уроженец Брянской области Большунов выступает за Архангельскую область с 2019 года.
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